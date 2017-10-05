拒高糖拒高脂 國中小只能賣這7種飲料

拒高糖拒高脂，教育部訂出明文規範，國中小只能賣優酪乳、豆漿7種飲品。（資料照）

2017-10-05 11:52

〔記者林曉雲／台北報導〕拒高糖拒高脂，國中小現在只能賣這7種飲料…教育部訂定「校園飲品及點心販售範圍」，國中小及幼兒園可以販售的飲品，只能賣百分之百果汁或蔬果汁、鮮乳、保久乳、豆漿、優酪乳、包裝飲用水及礦泉水，至於可樂或雪碧等汽水、非百分百果汁等高糖飲料、氣泡水 均不可販售，但學生自己帶入學校不受限。

立法院教委會今天關注學生在校食的問題，教育部綜規司司長黃雯玲表示，現行教育部國教署已訂有相關規範，但委員希望提升法律位階，納入到《學校衛生法》中規範，因為屬於教育事項，仍將以鼓勵和監督取代處罰，如果立院本會期通過修法，發布日即可實施。

國教署署長邱乾國表示，去年11月21日修正「校園飲品及點心販售範圍」，一瓶飲料或一份點心食品的總熱量不可超過250大卡，對於脂肪、糖類、鈉含量等所占熱量比例均訂有上限，也明訂反式脂肪應為零。

教育部也細項定義可販售的飲料內容，例如優酪乳的添加糖類提供熱量應低於總熱量的30％，百分之百果汁（蔬果汁）是指符合國家標準的天然果汁、天然蔬菜汁、綜合天然果汁、綜合天然蔬菜汁及綜合天然蔬果汁。

至於高中管制較寬，只有禁止碳酸飲料，午餐時間不得販售影響正餐的飲品及點心。因此，立委蔣乃辛等人提案修改《學校衛生法》禁售高糖高脂食品，高國中小一體適用，對於高中現況的影響會較大。