榮譽副院長帶妙禪插隊看診 林口長庚：不可再有下一次

林口長庚醫院榮譽副院長宋永魁。（資料照，翻攝佛教如來宗頻道）

2017-10-05 11:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］「佛教如來宗」創始人妙禪再爆特權爭議，被目擊於本月2日下午由大批信眾高調前往林口長庚醫院看診，信徒、醫院榮譽副院長宋永魁與妻子，還親自等在醫學大樓前迎接，並帶著妙禪直接進入門診「插隊」看；對此，林口長庚醫院副院長兼發言人黃璟隆表示，醫院已經完成調查程序，此事為宋永魁的個人行為，但已影響醫院管理及病患權益，也造成社會觀感不佳，已規勸他「不要再有下一次」，同時也向院內醫護人員宣導。

宋永魁是退休教授並擔任林口長庚醫院榮譽副院長，在妙禪爆出收受信徒供養的名車爭議後，宋永魁也被爆出曾於妙禪如來正法班中分享，自稱看到妙禪在病床邊救渡腦幹中風昏迷的信徒，原本昏迷的信徒奇蹟式的清醒；而宋永魁妻子、同樣擔任醫師的兒子宋睿祥都篤信妙禪。

妙禪爭議事件不斷爆出，宋永魁仍不避諱，親自在醫院迎接妙禪，並帶他「插隊」看診，讓目擊的病患感嘆「把乖乖排隊的人當傻子」、「也太高調了」；黃璟隆表示，宋永魁已是退休教授，在醫院有兼看一、兩個門診，當天他是陪同妙禪到其他醫師的診間，醫院已經完成調查、確有此事，已規勸他不要再有下一次，宋永魁可能是基於信徒的「情」，但已經影響到病患權益、醫院管理及社會觀感，除了規勸宋永魁也向其他醫護人員宣導，避免類似事件再發生。