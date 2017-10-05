醫病》長庚研究：新型抗凝血藥 避免與他藥合併使用

長庚醫院研究團隊，左起林口長庚紀念醫院心臟內科教授郭啟泰 、心臟內科教授張尚宏、副院長馮思中、醫學研究部主任郭昶甫、心臟內科系主任褚柏顯 。（記者吳亮儀攝）

2017-10-05 11:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕腦血管疾病（中風）是衛福部公布去年的國人十大死因中的第四位，許多患者有服用抗凝血要和各種藥物；長庚醫院研究團隊發現，新型抗凝血藥物最好避免和其它藥物合併使用。

林口長庚紀念醫院醫學研究部、巨量資料研究中心以及心臟內科醫療團隊分析健保資料庫，發現病患若使用新型口服抗凝血藥（NOAC），若與amiodarone（常見的心律不整藥物）或fluconazole（一種黴菌感染用藥）合併使用，與單獨使用NOAC相比，會增加37%到138%的住院性大出血發生率，最好避免同時開立，以免出血。

反之，NOAC與atorvastatin（降血脂藥物）或digoxin（毛地黃，心衰竭藥物）合併使用，與之前的用藥建議不同，反而稍稍減少出血風險，應可放心合併使用。

長庚院方表示，研究成果已於今年2017年10月發表於「美國醫學會雜誌（JAMA: The Journal of the American Medical Association）」，這是醫學領域最頂級期刊，影響因子（Impact factor）高達44。