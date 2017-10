醫病》長庚研究：新型抗凝血藥 避免與他藥合併使用

長庚醫院研究團隊,左起林口長庚紀念醫院心臟內科教授郭啟泰 、心臟內科教授張尚宏、副院長馮思中、醫學研究部主任郭昶甫、心臟內科系主任褚柏顯 。(記者吳亮儀攝)

2017-10-05 11:41

〔記者吳亮儀/台北報導〕腦血管疾病(中風)是衛福部公布去年的國人十大死因中的第四位,許多患者有服用抗凝血要和各種藥物;長庚醫院研究團隊發現,新型抗凝血藥物最好避免和其它藥物合併使用。

林口長庚紀念醫院醫學研究部、巨量資料研究中心以及心臟內科醫療團隊分析健保資料庫,發現病患若使用新型口服抗凝血藥(NOAC),若與amiodarone(常見的心律不整藥物)或fluconazole(一種黴菌感染用藥)合併使用,與單獨使用NOAC相比,會增加37%到138%的住院性大出血發生率,最好避免同時開立,以免出血。

反之,NOAC與atorvastatin(降血脂藥物)或digoxin(毛地黃,心衰竭藥物)合併使用,與之前的用藥建議不同,反而稍稍減少出血風險,應可放心合併使用。

長庚院方表示,研究成果已於今年2017年10月發表於「美國醫學會雜誌(JAMA: The Journal of the American Medical Association)」,這是醫學領域最頂級期刊,影響因子(Impact factor)高達44。