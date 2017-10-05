牛肉標示騙很大？正妹店長教你看和牛層級

火鍋店陳姓店長指出，日本和牛可分為A1到A5，主要是以油花分布來判斷。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-05 11:33

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日本和牛近期開放來台，台灣高檔牛肉市場競爭更激烈。民進黨立委林俊憲透露，許多餐廳主打和牛、美國Prime等高級牛肉，實際卻提供較低階肉品，行政單位應修改「食品安全法」提高檢舉獎金，並主動加強稽查、處罰；火鍋餐廳陳姓店長則表示，和牛是以脂肪油色分布，來判斷是否為A4到A5的等級。

日本和牛解禁並開放進口，在我國將有美國Prime、澳洲和牛及日本和牛等高級牛肉角逐高級肉品市場。林俊憲召開記者會指出，許多燒肉、火鍋、牛排及吃到飽等業者，主打澳洲和牛、美國Prime等級牛肉，實際上卻「以劣代頂」，提供較低階、廉價的肉品。

林俊憲說，消費者用肉眼難以辨識肉品層級，有五星級酒店曾以油魚假冒鱈魚，被員工爆料遭開罰，但罰鍰僅有4萬元，顯示吹哨者條款之重要，政府應加強稽查，並修「食安法」，將檢舉獎金提高到50％，目前幾無牛肉標示不實的裁罰案件，應不定期專案檢查。

火鍋店陳姓店長現身說法指出，日本和牛層級有A1至A5，如果脂肪油色分布非常均勻，才能被稱為A4、A5，但在味覺上難以分辨，許多業者會因多數消費者不懂，就以A3冒充A4、A5來提高售價，希望政府能修法加強對業者的管理，以保障消費者權益。

食藥署北區管理中心簡任技正蕭惠文指出，依「食安法」規定，若業者提供的菜餚與標示不同，可開罰4萬元至400萬元罰鍰，衛生單位會針對個案可受責難程度來裁量開罰金額，若再次違反，可命其歇業、停業或廢止相關登記，對於提高檢舉獎金之建議，會再研議。

消保官黃國源表示，業者應將商品資訊充分揭露，讓消費者得以決定是否消費及數量，因「消費者保護法」規定，廣告為契約的一部分，若揭露不夠充分，會要求業者屢約，而消費者消費時應檢視產品與其價格與有明顯失衡，若差距過大就可能會有問題。