全運會「古弟」裝置藝術 丟丟銅廣場亮相

全運會第5座裝置藝術「古弟」今於丟丟銅廣場揭幕落成。（記者林敬倫攝）

2017-10-05 11:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］全國運動會即將於21日到來，宜蘭縣府於縣內設立多座裝置藝術，期盼以熱情的活力元素，歡迎全國各地朋友參與精采賽事，第5座裝置藝術「古弟」今於丟丟銅廣場揭幕落成，烏龜外型取材於龜山島，象徵宜蘭精神，也代表龜兔賽跑中，烏龜永不言敗的運動家精神。

全運會吉祥物古弟，取自英文「Good」諧音，象徵參賽選手如龜兔賽跑中越挫越勇、永不言敗的精神，古弟裝置藝術以高密度保麗龍雕刻塑形，並數次塗上保麗龍隔離膠，最後進行外層肌理及質感的層次處理，噴上汽車專用的透明保護漆，顏色鮮豔亮麗，頗吸引民眾目光。

宜蘭縣代理縣長吳澤成、縣議會副議長林棋山、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝、縣議員黃定和、吳宏謀等人今都出席古弟裝置藝術揭幕典禮；吳澤成表示，這是最後一座全運會裝置藝術，代表著運動會堅持到底、永不放棄的宜蘭精神，呼籲大家在全運會期間來到宜蘭，為選手們加油。

江聰淵表示，在代表與里長的支持下，讓古弟裝置藝術坐落在宜蘭市丟丟銅廣場，將吸引許多遊客、選手來這打卡拍照，希望全運會結束後，可以繼續留下到過年期間，讓更多人感受到宜蘭人的精神與熱情。

相關影音