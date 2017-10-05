燃煤電廠汰換空污防制設備 環署：污染物將少16-36％

2017-10-05 11:28

〔記者劉力仁／台北報導〕台中火力發電廠每年產生的空氣污染物，危害中彰投民眾健康，今天上午立法院衛環委員會安排環保署進行專案報告，環保署長李應元表示，台電104到114年火力發電廠之總裝置容量將逐年上升，整體發電量增加17％，但因能源結構改變、增設或汰換空污防制設備效率提升，並汰換燃油及老舊燃煤機組，預計粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物排放量可減少16-36％。

立委陳宜民、陳曼麗、許淑華質詢時，都很關切空污議題；李應元表示，103年12月1日環保署修正發布電力設施空氣污染物排放標準，加嚴燃煤電廠空氣污染物排放標準，與美國、歐盟管制規範相當，要求台中火力發電廠在內等既存燃煤電廠，必須減少污染物排放量。9月29日預告「固定污染源有害空氣污染物排放標準」草案，管制鋼鐵、焚化爐、石化業等固定污染源；環保署也和經濟部合作，優先推動國營事業空氣污染減量，空氣污染防制成效已經漸漸呈現。

衛福部次長薛瑞元表示，空氣污染增加心血管疾病、中風等疾病風險，衛福部配合環保署推動清淨空氣行動計畫改善。經濟部次長龔明鑫表示，台電委託崑山科大研究，台中電廠對於台中市PM2.5的年平均貢獻影響（原生性加上衍生性）不到1％；經濟部將投入92億元，改善第1至4號機組空污防制設備，降低空氣污染物排放。