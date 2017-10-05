立委提案開徵含糖飲料稅 校園禁售高糖高脂食品

2017-10-05 11:10

〔記者林曉雲／台北報導〕對於美國、英國等國家開徵含糖飲料稅，丹麥開徵汽水稅等，立委蔣乃辛提案我國也跟進開徵含糖飲料稅，並提案修改《學校衛生法》，禁止學校販售高糖食品。教育部長潘文忠在報告時表示，教育部將和衛福部共同研商，禁學校售高糖高脂食品。

蔣乃辛表示，依據教育部學生健康檢查資料結果顯示，國小學童過重及肥胖比率為28.7％，其中男童為32.4％、女童為27.2％；國中生過重及肥胖比率為29.2％，其中男生33.3％、女生24.8％，台灣胖小弟、胖小妹已成為校園常態。

全球兒童肥胖問題愈來愈嚴重，而「垃圾食品」被視為罪魁禍首，世界衛生組織（WHO）認為，「垃圾食品」不該在學校及遊樂場販售，各國政府應與業者交涉，限制飽含糖、鹽、反式脂肪的食品飲料行銷時以兒童為對象，藉此挽救肥胖症等疾病在全球蔓延。

蔣乃辛表示，為了維護就學中的兒童與青少年的健康及減少肥胖症，他提案增訂學校衛生法第24條之1，要求高中職以下校園禁止學校販售高鹽、高油、高脂及反式脂肪之食物及含糖飲料。

此外，蔣乃辛也要求營養午餐禁止使用含瘦肉精的各類肉品及其相關產製品，但教育部反對此修法。蔣乃辛質疑，營養午餐雖然很少會吃到牛肉，但會吃到豬肉，其他國家進口豬肉是否會有瘦肉精？教育部反對修法禁止，是不是要配合政府政策開放美豬進口？抱美國大腿？教育部政次蔡清華否認，指依現行規定即可達到委員要求的目的。

蔣乃辛痛批教育部部長和次長都沒有仔細去看法條規定，他們花了一年的時間研究，才提出相關修法法案，瘦肉精對人體有害，可能造成心跳加快、心悸、血壓上升、噁心、盜汗等毒性不一之反應，歐美都禁止用在人體，國內也規定禁藥瘦肉精在肉品中須零檢出，為維護學童飲食安全與健康成長，他提案修正「學校衛生法第23條」，禁止學校午餐食材使用含瘦肉精之肉品。呼籲不受政治干預，不要讓學生吃到瘦肉精。