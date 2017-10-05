教育領域全球排名 台師大第22名、全亞洲第三

2017-10-05 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕英國《泰晤士報高等教育特刊》（Times Higher Education，簡稱THE）今天首度公布世界大學教育領域排行榜，國立台灣師範大學排名全球第22名，全亞洲第三。

教育領域：國立台灣師範大學22名、國立台灣科技大學45名、國立中山大學82名；藝術與人文領域︰國立台灣大學126～150名、國立台灣師範大學176～200名；商業與經濟學領域：國立台灣大學87名、國立台灣科技大學126～150名、國立交通大學 151～175名；社會科學領域：國立台灣大學201～250名、國立台灣師範大學201～250名、國立中正大學301～400名、國立中山大學301～400名、國立清華大學301～400名。

台師大過去在QS教育領域排名表現亮眼，連續5年居全球前50名，台師大校長張國恩表示，教育領域從社會科學領域獨立，成為單一領域，已經是世界趨勢，顯示教育研究愈來愈受到各國重視，強調以證據為本的教育政策，更代表任何教育主張或政策推動時，都要以證據為本，確實有助於學生人格養成或能力提升。

對於教育領域排名表現亮眼，張國恩表示，排名不是大學經營的目標，也無法呈現出大學的全部績效，而是當作自我診斷工具，並用來凸顯特色，來促成系所體質的強壯，教學研究的進步，並讓學生受益。若對學術交流、國際合作，有所助益，排名就有了意義，最終目標是促成大學的蛻變。

THE最近陸續公布大學各領域排名，今年包含了11個不同領域，稍早於9月13日公布藝術與人文領域排名，全球前400名大學中，台灣只有2所學校入榜，台師大排名全球176～200名，僅次於台大的126～150名，首度上榜且位居全國第二。

至於往年被納入社會科學領域的教育領域，今年則是首度獨立受評，兩者今天同時公布。台師大的教育領域全球第22名，全亞洲第三，僅次於香港大學（第3名）與香港中文大學（第20名），社會科學領域名列全球201～250名。