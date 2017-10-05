台中國慶花車搶先曝光 花博吉祥物超萌

2017-10-05 10:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕國慶「花車嘉年華」即將登場，為2018台中世界花博盛會造勢，台中市政府以「2017石虎同慶」為主題打造特色花車，全手工彩繪上色，真實呈現靈動樣態，車體並結合台中花卉、特色糕餅、景點地標等意象，可愛吸睛，宣傳影片也在今天搶先曝光。

市府表示，台中花博吉祥物由超萌石虎家族及鄰居歐米馬擔綱，蘊含保育生態、永續發展的精神，國慶花車由得標廠商邀請紙風車劇團設計製作，獨家贊助的三信商業銀行，前身為台中市第三信用合作社，已在台中深耕百年。

台中花車為2輛車體相連的遊行隊伍，總長約19公尺、高度最高約5公尺，採全手工彩繪上色，以類似油畫的彩繪方式，一筆一筆細膩勾勒出靈動樣態，呈現毛皮細緻度。

花車隊伍前車由石虎媽媽領隊，後車則是身穿迷彩裝的歐米馬，2隻小石虎調皮地捉弄這位來串門子的鄰居，揮動著小虎爪的牠們，把老實的歐米馬嚇了一大跳、馬嘴張得大大的，活潑逗趣。

此外，花車上也將呈現包括蘭花、百合、火鶴等台中花卉意象，車體四周並以花博Logo元素─綠色樹葉、橘色花朵、藍色水流的繽紛色彩，傳達出「花現GNP」的Green綠色、Nature自然及People人文精神；台中特色糕餅及國家歌劇院、東海大學路思義教堂、湖心亭等台中地標，也將躍然其上。

石虎家族中的來虎弟弟日前也前往花車製作團隊探班，頑皮的他拿著上色刷子，幫石虎媽媽及歐米馬刷牙，逗趣模樣萌翻眾人。紙風車表示，花車製作團隊集結雕塑、彩繪、裝置藝術等各界專才，因吉祥物主體為大型裝置，大家每日來回爬梯子約上百趟，齊心打造兼具創意、藝術、故事性的作品。

配合國慶預演，8日上午11時起至下午5時，總統府周邊將實施車輛管制，但全程開放民眾參觀，台中市政府邀請民眾步行前往，搶先一睹花車實體；10日花車遊行嘉年華當天，吉祥物家族虎爸、虎媽、樂虎姊姊、來虎弟弟、鄰居歐米馬更將合體，搭配森巴鼓隊、高蹺人及花卉造型表演者，帶來精彩演出。

台中市府指出，花博吉祥物家族各自角色設定，「虎爸」是全能農夫，熱衷植物科學探索；「虎媽」擁有一身糕餅好手藝，喜歡研發新口味；姐姐「樂虎（Love）」是有活力及主見的小大人，總會天馬行空的創造自我異想世界；弟弟「來虎（Life）」對事物充滿好奇心，最會賣萌；「歐米馬」是石虎家族最親切的鄰居，會吹薩克斯風，也具備淵博學識。

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