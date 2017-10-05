午餐秘書怒吼陳情 立委：教育部應協助工作減量

2017-10-05 09:58

〔記者林曉雲／台北報導〕學校營養午餐秘書最近投書怒吼，指4章1Q整慘兼任午餐秘書的老師，立委張廖萬堅今天在立法院教育及文化委員會質詢時，代午餐秘書老師們發聲，他表示，平均每月發生8.5件校園食品中毒案，營養師人數不足，導致營養午餐秘書工作量大增，為爭取每名學生每餐補助3.5元，午餐秘書必須核對各種食材上的標籤是否符合4章1Q，教育部應設法協助解決午餐秘書工作量增大的問題。

立法院教委會今天審議《學校衛生法修法草案》，立委張廖萬堅關注營養師和午餐秘書的工作量問題。他表示，全國中小學有3612校，但只有475個營養師，亦即每8個學校才只有1個營養師，營養師人數不足，教育部應該要和地方政府研商擴編營養師編制人數。

對於老師兼任營養午餐秘書工作量大增問題，張廖萬堅表示，午餐秘書必須要核對各種食材上的標籤是否符合4章1Q，才能爭取到每名學生每餐補助3.5元，教育部不是在推行政減量嗎？但午餐秘書的工作卻不減反大增，最近因此有午餐秘書投書怒吼、向總統陳情，教育部應協助簡化午餐秘書查核程序。

教育部國教署長邱乾國表示，營養午餐秘書工作負荷問題，的確要設法協助解決，但學校是消費者端，有關食材部分應由農政單位幫忙，獎勵金審核也應回到農政單位，食品安全應由衛福單位負責，各單位應該要清楚分工。