又有水氣接近！ 彭啟明：雙十連假「東雨西晴」

今明緩慢回溫，氣象專家彭啟明預測，雙十連假全台將呈現「東雨西晴」的狀態。（擷取自氣象達人彭啟明臉書）

2017-10-05 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風影響，今（5日）清晨多數地區氣溫只有25、26度，東半部持續有雨勢，氣象專家彭啟明指出，今明兩天東北風稍微減弱，白天各地高溫將回到31至33度，至於許多民眾期待的雙十連假，則因台灣東方有水氣接近，全台恐將呈現「東雨西晴」的狀況。

彭啟明表示，過去這2天宜蘭、花蓮山區連續降雨，累積了200至400毫米的雨量，預期今天下半雨勢將轉緩和，但東北部迎風面的偶陣雨仍為斷斷續續的。他說，今明2天水氣稍減，中南部依舊是穩定有陽光的天氣，將導致空氣品質不佳，提醒敏感族群要多留意。

彭啟明接著針對民眾所關心的雙十連假天氣型態指出，本週末開始將轉為偏東風，東半部可能有水氣接近，尤其是菲律賓東方海面的低壓發展。他說，這個熱帶系統不見得會形成颱風，但仍可能會為連續假期帶來雨勢。

彭啟明提及眾所關注的颱風消息，表示未來一定會有颱風發展，只是這時候侵台的機率較低。不過他隨後也指出，有時颱風雖未直撲台灣，但搭配上東北風，造成東北部的降雨也頗為驚人，提醒民眾仍須持續關注相關消息。