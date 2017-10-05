遭抓包與乾妹在「床上烤肉」 男友竟稱只是「換床單」

2017-10-05 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是一年一度的中秋節，不少人揪團舉辦烤肉活動，也應該是個溫馨愉悅的節日。不過昨晚有一名女網友在臉書PO文指出，去年中秋節因烤肉和男友交往，而今年中秋想重溫去年兩人首次烤肉的回憶，想給男友驚喜，沒想到卻撞見男友與乾妹妹在床上激戰，事後還解釋兩人只是在「換床單」。

一名女網友在臉書社團「靠北男友」PO文表示，去年中秋節時和朋友去烤肉，當時因男友在烤肉時許多貼心的舉動，讓她很感動進而與男方交往。這一年來男友很疼她，每天陪她講電話、逛街、聽她訴苦，讓女網友認為自己很幸福。

女網友表示，她想在中秋節給男友驚喜，想重溫去年兩人第一次烤肉的回憶，因此沒有告知男友要去找他，一進男友家打開房門時，卻驚見男友與「乾妹妹」在床上激戰，「去年中秋節你陪我烤肉，今天你在跟別的女人在床上烤肉，看你努力到滿頭大汗，是在塗白色的烤肉醬嗎？不知道你還同時跟幾個女人一起烤肉？」。

女網友還貼出與男友的對話紀錄，男友解釋房間裡的女生「只是我乾妹」，還說與乾妹「兩個只是在換床單」，女網友當下爆怒直嗆，「你真的當我很好騙是不是？你乾脆說你們在烤肉好了，你當烤網她當肉好了」。女網友也傷心的說，「我不會回來了，我也從此不烤肉了」。

該文也引起網友熱議，紛紛留言「X 換床單 這理由我學起來了」、「我還吐蠶絲做蠶絲被咧==」、「別為了分手不烤肉 你真的會後悔的 xD」、「怎麼都沒有人要陪我換床單，呿」、「可能弄濕了要換床單 不然你會摸到濕濕的地方」。