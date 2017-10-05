被前校長誣指要吞校產 亞太創意技術學院要提告

亞太創意技術學院董事長黃平璋考慮對前校長劉紹文提出告訴。（資料照，記者許展溢攝）

2017-10-05 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕亞太創意技術學院董事長黃平璋考慮對前校長劉紹文提出告訴，因為劉紹文近日在周刊攻訐黃平璋今年接手該學院是「禿鷹噬校產」，來還本身名譽清白。

亞太創意技術學院現任校長，即前考試院副院長高永光先生表示，黃平璋董事長入主亞太後，答應的台幣1.5億元已經全面到位，解除了學校所面臨之急迫的財務缺口。

高永光說，該學院停招的科系，都是原本註冊率非常低的系科，例如：視覺傳達設計系去年二技招生掛零，四技招生僅2位；而去年剛成立的茶業技術應用系，註冊率只有25%。今年則合併成為茶陶創意設計系，招生60人，60人註冊，立刻達到100%滿招。而在黃平璋董事長及行政團隊的共同努力之下，今年7月上旬才獲教育部核准招生，在單獨招生不利的客觀環境下，仍使整體的註冊率成長已達69.32%（103學年全校註冊率37.08%，104學年是49.27%，105學年是52.64%）。

高永光認為，前校長劉紹文先生的指控顯屬不實，且已構成人身攻擊及誹謗。

高永光慎重表示，黃平璋已決定自107年8月1日起學校所有老師恢復全薪，薪資不再有折扣，更考慮將學校的土地及資產交付信託，以證實自己對校產土地毫無覬覦之心，更何來他人「禿鷹噬校產」之汙衊？！何況教育部所提私立技專校院轉型及退場條例，現正於立法院審議中，一旦如按草案原條文通過，學校無論是轉型或解散，土地將收歸國有。