天天吃好料》廟口營養三明治 基隆美食排第一

基隆廟口夜市58號攤營養三明治，油炸酥黃香脆的麵包，中間裹著豐富的配料，讓人食指大動。（記者俞肇福攝）

2017-10-09 09:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕外地人來基隆，十個有八個是衝著廟口夜市的美食而來，廟口夜市成為台灣人美食朝聖地，上百攤美食小吃，吸引民眾聞香下馬，每到假日湧入1、2萬人次，每個民眾的腦海中，都有必吃的廟口美食名單；其中，少不了這一款--廟口營養三明治。

58號攤位天盛鋪營養三明治，經營超過50年，目前已經是二、三代共治，2坪不到的攤位，平常就生意興隆，每到假日更是大排長龍，業者早在數年前，就購置號碼機，長長的排隊人龍，可以想見營養三明治受歡迎的程度。

所謂的營養三明治，也有人叫它沙拉船，在滾熱的熱油中，用高筋麵粉揉製而成的麵包丟入油鍋，看著麵包從麵糰逐漸變得酥黃香脆麵包，工作人員再用剪刀快速將麵包從中間剪開，迅速放入好吃的美乃滋醬料、爽口的小黃瓜片、入口又有嚼勁的滷蛋、特製火腿片與新鮮番茄；配料超彭湃的營養三明治，讓人一拿到手，就忍不住想立刻咬一口，咬下金黃酥脆的麵包，很像是吃甜甜圈的感覺，相信民眾很少有人能拒絕它的誘惑。

第二代的媳婦魏雪花說，這是從公公邱天盛手中接下的事業，迄今超過50年，每天早上開始備料，他們會視天候情況準備當天要販售的食材，每天賣完為止，不讓食材過夜再銷售；魏雪花說，我們以父親的名字邱天盛，註冊專利商標天盛鋪營養三明治，並且連塑膠袋、紙袋也訂製，就是對自己三明治有信心，也對客人負責。

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