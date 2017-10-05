長庚醫全家迷seafood 稱妙禪「電話加持」救流產妻

宋睿祥（右）是虔誠妙禪信徒。（圖翻攝YouTube）

2017-10-05 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗創始人妙禪今天被爆在長庚醫院看病享特權，不僅有榮譽副院長宋永魁與妻子親自迎接，還免排隊進診間看診。宋永魁的兒子宋睿祥本身也是妙禪信徒，他過去曾在妙禪的「禪行週報」讚揚妙禪，稱妙禪以「電話加持」救其差點流產的妻子。

宋永魁是妙禪虔誠信徒，他在今年一月曾分享，看見妙禪在病床邊「救渡」腦幹中風昏迷的信徒，第2天就清醒，23天後就出院返家。其子宋睿祥目前也是長庚外科醫師，他也曾讚嘆妙禪救了妻子和孩子。

宋睿祥在「禪行週報」寫下心得，提到妻子差點流產的事件，當時妻子大量出血、差點流產，宋睿祥在旁對妻子說，要「感恩師父、讚歎師父」，最後輾轉接到妙禪電話，透過「電話加持」表示，「好了，依師父的看法，小佛子應該沒有問題，你們明天再去檢查。」兩人知道醫學常識無法相信，但仍選擇相信妙禪。

宋睿祥表示，隔天不可思議的事再度發生，同一張檢查檯上，由同一位檢驗師檢查，胎兒竟然跟昨天一樣，心臟有力跳動，四肢活潑揮舞，且連羊水都是完好的，當時他與妻子不禁當場高呼「感恩師父，讚歎師父！」

另外宋睿祥曾是台灣第一位無國界醫師，他曾提到過去在葉門時遇戰亂，曾喊師父救我，「師父的力量像一隻溫暖的手，安住了我慌亂的心。」