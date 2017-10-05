新北等5縣市豪、大雨特報 明另波東北風再報到！

天東北風稍微減弱，整體降雨範圍和時間將縮減，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，午後中南部有局部對流雨發生可能。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-05 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北風稍微減弱，整體降雨範圍和時間將縮減，不過東半部及北部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，午後中南部有局部對流雨發生可能，氣象局清晨也針對新北市等5縣市發布豪、大雨特報。

中央氣象局指出，今天東北風減弱，預測北部、東北部將略升1至2度，大台北、基隆北海岸、宜花東高溫約30至32度，其他地區約33至35度，白天仍感到悶熱，各地低溫約25至26度。空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

氣象局提醒，今天下午起嘉義以北、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼沿海空曠地區易有9至10級強陣風，海面風浪大，民眾在海邊活動、海上作業請注意安全。

本週五至下週日（8日）另一波東北風將增強，屆時溫度將再略降，東半部、北部天氣也將再轉為不穩定，加上下週日菲律賓東方海面有熱帶擾動系統，因此花東及恆春半島可能有南方水氣移入，降雨機率提高；不過此波東北風對中南部影響不大，中南部仍以多雲到晴，有午後雷陣雨的天氣型態為主。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 32 26 ~ 34 29 ~ 33 25 ~ 31

今天北部、東北部氣溫將略升1至2度，各地雨勢將趨緩。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）