10/05 各報重點新聞一覽

2017-10-05 06:12

自由時報

轉中國籍「詐領」18趴 國防部防堵

為防止在中國設有戶籍或已取得中國公民資格的我國退役官兵，仍透過在台親友或書面通訊辦理十八％優惠存款續存，衍生鑽法律漏洞的爭議，國防部日前公告「陸海空軍退伍除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法修正草案」，明定身在中國的退伍官兵，優存到期後欲續享權益，須親自返台辦理續存，否則一律暫停發放。

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無心跳器捐 衛福部明討論

越來越多人願意死後捐贈器官遺愛人間，但急需器官移植的人數也大幅增加，目前國內以「腦死」做為判定民眾可捐贈器官的標準，許多傷亡者因身體狀況和生理條件而無法明確做出判定，不少醫界人士呼籲開放「無心跳器捐」；衛福部明日將邀醫界開會討論，可望開放「心臟停止後器捐」和「腦死後器捐」兩者並行，大幅擴大國人器官捐贈的空間。

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戴腳鐐破窗 槍砲犯新竹地院脫逃

新竹黑道份子何榮淇持有改造手槍遭警方查獲，被查獲當時曾懇求「希望不要被押」，但昨天下午仍被新竹地院裁定羈押，原本的假釋也將遭撤銷，何嫌竟趁隙持美工刀抵住自己脖子揚言自殺，再用滅火器擊破法院窗戶鑽出，雖雙腳戴著腳鐐仍逃逸無蹤，警力漏夜搜捕中。

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蘋果日報

共軍肖想2020攻台 美學者爆料我：有信心防禦

中國將在2020年前武力犯台？美國《華盛頓自由燈塔》前天報導，專門研究美中台關係的美國學者易思安在其新書指，據其取得中國解放軍內部文件，解放軍計劃透過海空封鎖、發射大量飛彈、兩棲部隊登陸等，派40萬兵力，在2020年前拿下台灣。我總統府、國防部昨均強調國軍有信心確保國家安全。軍事專家也說，解放軍正在組織改造，是兵力最弱之際，2020年前犯台機率低。

FBI查屠殺動機 訊槍手女友

美國賭城拉斯維加斯周日發生血腥慘案，64歲槍手派朵克持槍從飯店32樓往下朝一場露天音樂會掃射，殺害58人，逾500人受傷，更多案情曝光，警方見到他下榻房間內裝備，發現他為大屠殺準備周密，但對其行兇動機仍深感不解，當局盼望從派朵克女友口中能問出蛛絲馬跡；鄰居受訪稱「他是個怪胎」。

聯合報

證嚴：慈濟人都捐大體了 何況是我

慈濟基金會致力推動大體捐贈，目前已有三萬多人簽署同意書。對於許多慈濟人捐出大體，創辦人證嚴法師曾開示：「這樣多的弟子都做到了，相信我以後也能做到。」記者昨天當面向證嚴法師確認，她說，那麼多慈濟人都捐了，「何況是我？」

繼蘋果之後 歐盟要亞馬遜補稅90億

歐盟四日下令，美國網路零售巨頭亞馬遜公司必須補稅二點五億歐元（約台幣九十億元），繳給該公司歐洲總部所在地盧森堡政府。這是繼蘋果公司遭勒令補稅一百卅億歐元（約台幣四千六百八十億元）給愛爾蘭之後，歐盟再次出手干預美國科技公司和歐洲國家之間的優惠稅務協議。

中國時報

萬年董事會 財團法人養肥貓

政黨三度輪替，但部分政府捐助的財團法人董監事仍然不動如山！立法院預算中心日前完成調查發現，雖然董監事任期明訂以2次為限，許多財團法人大鑽「但書」漏洞，加上行政部門便宜行事，董監事任期已逾30年，甚至還有人連任了10次，已淪為萬年董事會。

化學船撞紀德艦 疑超載闖禍

前天上午高雄港發生巴拿馬籍化學品船永富3號（Everrich 3）擦撞紀德艦，肇事原因指向化學品船轉彎角度過大，但據悉，該船謊報船艏吃水8.9米，事實上卻已達9.4米至9.5米，有超載嫌疑，導致迴轉圈加大，也是操船失誤的原因之一，航政機關應嚴加正視。