面對極端氣候 北市工務局：治水須官民合作

2017-10-04 23:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市文山區興德里營區及景美運動中心滯洪池明天啟用，工務局長彭振聲受訪表示，文山區已達到每小時78.8毫米的防洪標準，與北市標準一致，因此目前全市易淹水地區僅剩下士林區社子島及北投洲美，完成社子島開發及士林北投科技園區區段徵收工程完成後，全市標準將一致。而面對極端氣候加劇，他說，治水須「官民合作」，如鋪設透水鋪面、新建案須基地儲水等，更考慮打造日本東京「地下河流」的防洪系統。

彭振聲提到，台北在防洪牆保護下，面對基隆河、淡水河等「外水」已有9成的保障，但面對急降雨的「內水」還有待解決。他說，過去北市易淹水地區，包括文山區、士林區社子島及北投區洲美地區；當社子島與士北科開發完成，屆時全市將達到每小時78.8毫米的一致防洪標準。但他強調，達到一致防洪標準並非說永遠不會淹水，若短時間急降雨超過防洪標準還是可能會淹水。

彭振聲認為，「治水必須先治心」，並非政府單方面加強防洪設施，民間也須防患未然。政府為推動「海綿城市」，已施作3萬7千平方公尺透水鋪面，降低地面逕流量；北市也要求民間建案要基地儲水，不是一下雨就將水排到側溝；但面對都更進度慢，老舊社區又無基地儲水能力下，他盼民間能先設置防水閘門，避免水淹地下室。

但若上述做法都無法因應極端氣候，彭振聲提到日本東京地下防洪系統，也就是在地下40公尺位置挖掘「地下河川」，把地面先集中地下，再抽到河川排出，但他補充，當初東京設置花費400億日圓，將為政府考慮最終手段。

而市府過去「生態社子島」及「松機再生計畫」都提出「與水共生」概念，但目前北市河岸僅能看到高聳防洪牆。彭振聲坦言，目前防洪牆在50年內不會有所調整，50年後要加高還是降低，都要看到時候的氣候變遷。