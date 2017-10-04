醫病》看《阿甘正傳》認識早洩 泌尿科醫師書寫電影處方箋

2017-10-04 23:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕泌尿科問題，竟然充斥在電影中的日常！電影《阿甘正傳》中，阿甘與夢中情人珍妮第一次親蜜接觸竟在早洩結束；《格雷的五十道陰影》也談及安全性行為；還有《慾望城市》談及夜間不舉問題，泌尿科醫師鄒頡龍寫書，以28部經典電影教大家認識性教育、泌尿道和健康衛教知識，「教你性福健康有醫劇！」

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師鄒頡龍說，《阿甘正傳》裡，阿甘與珍妮淋雨後，珍妮帶領阿甘觸摸身體，阿甘卻在一陣顫抖就「結束」，電影描述得隱晦，其實阿甘是「早洩」了，也可能因此錯過與珍妮進一步交往，錯失一生幸福，可見早洩提早繳械，對男性是個大問題。

鄒頡龍說，男性約有2成、3成有早洩問題，早洩是早發性射精，性行為不到一分鐘或是還未發生就射精，常見於年輕人，沒有性經驗、太緊張或控制力不佳，吃藥或後天訓練就可改善，中老年人則是因為攝護腺肥大等性功能障礙或尿失禁問題，治療後也會改善。

鄒頡龍指出，50歲以上男性有近半數有不同程度的性功能障礙，有些是功能老化、中年危機或是心理問題，電影《慾望城市》提到夜間不舉，由於正常男性會夜間勃起3至5次，要測不舉是心因性，還是身體或疾病問題，他提供簡單的自我測試「郵票測試」，也就是入睡前將郵票製成套環繞在陰莖上，幾乎不留空隙，如果清晨醒來郵票被撐破斷裂，代表有夜間勃起，建議可測3個晚上。

《格雷的五十道陰影》中，男主角性交前都會記得戴保險套，看出安全性行為的重要性。鄒頡龍說，泌尿道問題不只是電影的日常，也與生活息息相關，《阿凡達》講到神經性膀胱、《大尾鱸鰻》說到夜尿困擾多、《月薪嬌妻》提及促進性功能的天然成份、《破風》談到騎自行車的泌尿疾病，還有周星馳的《功夫》裡說到傷口癒合與感染，不用害羞、及早治療，讓人印象深刻，又很實用。

鄒頡龍說，他從小就喜愛電影、音樂和寫作，從事醫療工作多年，更是完美結合感性與理性，能醫人、了解人、服務人，讓他很滿足。

鄒頡龍一年看超過一萬名患者與家屬，尤其擔任泌尿科醫師，膀胱是心的表現（膀胱是由自主神經控制），更能洞察人心，電影也讓醫學工作更有遠景，他利用電影，以輕鬆方式介紹醫學，寫就《泌尿科醫師的電影處方箋》一書，讓醫學不再艱澀、尷尬，變得有趣，今年他也以《健康也上影》節目，獲得廣播金鐘單元節目獎。