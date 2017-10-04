國慶連假週末登場 恆春半島估將湧進8萬人潮

國慶連假週末登場，恆春半島預估將湧進8萬人潮。圖為日前塞車圖。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-04 22:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國慶連假週末登場，恆春半島飯店民宿7、8日幾乎都客滿，警方預估假期將超過8萬湧入墾丁旅遊，加上國慶煙火將在台東舉辦，台一線及台二十六線車潮可觀，枋寮及恆春警方規劃縝密交通規劃，希望出遊民眾遵循警方疏導作為。

10月以前兩岸都有長假，恆春半島7、8日的住房率都超過9成，墾丁核心區域更是一房難求，警方預估人潮將是暑假後最高峰，可望達到8萬以上人潮。

墾丁飯店民宿業者指出，目前7、8兩日適逢台灣國慶連假及中國十一長假最後兩天，住房都已經客滿，9日則有近9成住房率，除了純粹到訪墾丁旅遊的，有部分是前兩天先到恆春半島，後兩天到台東看煙火的遊客。

根據氣象局預報，國慶連假期間，恆春半島的天氣偶有小雨，氣溫約在26度到32度之間，除了日夜略有溫差外，天氣還算不錯，業者也推估民眾出遊的意願應該會大幅提升。

恆春警方除了易塞車的南灣周邊嚴禁臨停，墾丁大街7日至9日下午視情況人車分道，秉持分段規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等四項作為疏導；南下必經的車城地區，適逢福安宮土地公遶境大典，呼籲路過民眾配合疏導。

面臨連假及前往台東看煙火車潮的枋寮地區，警方7、8日早上8時至下午1時將於台一線水底寮五岔路口進行南下調撥車道，為了疏導看完台東煙火及墾丁北返北返車潮，9、10兩天下午4時開始調撥北上車道，提醒民眾保持耐心行駛。