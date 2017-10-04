雅虎30億帳號恐全遭駭 學者建議台灣用戶這麼做

2017-10-04 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕雅虎（Yahoo）3日宣布，2013年8月的駭客入侵事件，可能有高達30億的受害帳戶，約是去年所公布帳戶數量的3倍，有學者對此表示，Yahoo新公布的數據比之前還多，台灣或多或少會有影響，提醒用戶若有用到信箱的相關服務，可能要一併更換帳號密碼，以免引發「連鎖效應」。

外媒報導指出，針對2013年8月所受到的駭客入侵，Yahoo在去年表示有10億帳戶的資料到影響，但在借助外部專家協助調查後，Yahoo發現影響範圍可能是所有帳戶，約是去年所公布帳戶數量的3倍。

《蘋果日報》報導，長庚大學資訊管理系教授許建隆對此表示，Yahoo新公布的遭駭用戶數據比先前公布的還多，可能是當時在技術上偵查出的數位證據有限，因此公布的遭駭數字較少，但之後追查發現有更多潛在風險，受害的用戶數才會又增加。

許建隆說，除非台灣的資料儲存方式有異於其他國家，台灣或多或少會有影響，而用戶的姓名、電話、電子郵件遭竊，可能會被不肖人士用來申請帳號或詐欺，網路消費紀錄也可能被詐騙集團竊取利用，因此他提醒，若有使用Yahoo這類的免費電子信箱，應定期更改帳號密碼，如果有使用Yahoo當成備援信箱，也應將原先使用的電子信箱或其他服務一併更換帳號密碼，避免引發連鎖效應，導致其他帳號也遭盜用。