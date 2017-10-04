教育創新 資策會小校聯盟擠進全球百大

2017-10-04 22:34

〔記者林曉雲／台北報導〕由財團法人資訊工業策進會數位教育研究所（資策會教研所）創建的「小校聯盟（Smart School Alliance）」，今晚從北歐傳回捷報，成功擠進芬蘭舉辦的「全球教育創新100」之列的創新教學百大新典範！

資策會教研所組長陳佳珩表示，北歐大國芬蘭為慶祝獨立建國100周年，舉辦一系列的百年慶祝活動，今年3月起，在全球各地徵求各項創新提案，辦理包含「全球建築創新100」、「全球教育創新100」等海選活動，歷時半年評選，台灣時間今晚由首都赫爾辛基市長帕尤南（Jussi Pajunen）代表宣布百大創新名單。

主辦此次評選的NGO組織HundrED指出，資策會小校聯盟具有促進智慧教育、數位轉型的實際效果，且特別能從平等分配少數族群教育資源的核心精神出發，讓偏遠地區的孩子珍視自己的特色，透過文化交換課程，提升繼續學習的自信心，兼具協助管理者開放創新，催生教育直播新產業成形等多項特色，才能順利從全球激烈競爭中出線。

負責推動小校聯盟的資策會教研所副所長蔡義昌在典禮中表示，他們用資通訊技術從都市串起鄉村，讓台灣不在地球村裡缺席，連結人們以創造有溫度又實際的價值。團隊也印製「The Edu」雜誌，詳細介紹台灣小校聯盟創新教育模式，和世界各國教育工作者及團隊面對面交流。

資策會小校聯盟近4年來在經濟部工業局支持下，已吸引逾700所學校、2萬多名師生參與；培育教育YouTuber，透過線上線下混成的方式，協助萬名學生成績平均進步12分；節省離島學子超過1200萬分鐘的通勤學習時間；更整合超過70家雲端服務平台、學習機構、教具商、內容提供商、學習硬體業者、師資培育組織及認證單位等，組成創新的教育經營策略夥伴，透過不斷實證，催生新產品，帶動台灣數位學習產業發展。

主辦國芬蘭是全球公認的教育大國，強調教育是開放、分享與共好的精神；我國小校聯盟，榮獲芬蘭全球教育創新的殊榮，意義深遠重大。除了我國入選百大之外，日本和印度等國亦入選百大。