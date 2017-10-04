中壢萬人封街烤肉 區公所週邊肉香四溢

中壢區公所周邊社區居民封街烤肉，整條馬路上布滿烤肉架和人潮。（記者周敏鴻攝）

2017-10-04 21:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市新都心生活文化協會今天結合中壢區公所周邊的16處社區，封街舉辦「中秋節聯歡烤肉活動」，吸引近萬居民參加，大家一邊烤肉吃美食、一邊天南地北話家常，儘管偶有飄雨、雲層太厚賞不到月亮，卻絲毫不影響眾人的好情緒。

協會申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，下午4點開始封閉街道，讓居民將桌子、椅子、烤肉架、食物飲料等全搬上街烤肉。

雖然天公不作美，雲層太厚看不到月亮，但居民還是開心地攜家帶眷，分工合作，或串食材、或負責烤肉，把握家人相聚的歡樂時光。

第一年參加烤肉活動的林姓夫妻說，過去的中秋節，都是到長輩家陪家人一起烤肉，今年搬到中壢區公所附近的社區，因為有這項大型活動，他們就改當主人，邀請長輩與其他家人一起前來烤肉同歡。

當地金華里的里長謝岩介說，中壢區的金華、新街、水尾與興南等里都位於市中心鬧區，建築多是高樓大廈型的社區，所以他們10多年前才發起中秋節封街烤肉的活動，至今已舉辦14次，成功拉近左右鄰居之間的距離，也成為地方每年的盛事之一。