中秋夜月娘中南部露臉 明東北風減弱降雨趨緩

今（4日）夜為中秋夜，但受東北季風影響，北部、東部陰雨綿綿，月亮露臉機率較低；桃園以南的中南部，天氣較為穩定，月亮露臉機率較高。（記者林正堃攝）

2017-10-04 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）夜為中秋夜，但受東北季風影響，北部、東部陰雨綿綿，月亮露臉機率較低；桃園以南的中南部，天氣較為穩定，月亮露臉機率較高。明（5）日東北風減弱，但北部與東部仍有局部短暫陣雨，其餘地區為多雲到晴的天氣，大台北地區高溫約30到32度，其他地區約33到35度。

據中央氣象局預報，今晚天氣仍受東北季風影響，北部與東部賞月需碰運氣；中南部天氣較為穩定，月亮露臉機率較高。明日東北季風減弱，整體的降雨時間與範圍將縮減，但北部與東部仍會有局部短暫陣雨，午後中南部地區局部對流會有短暫雷陣雨發生的機率，其餘地區為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，明日東北季風減弱，北部、東北部氣溫預計會回升約1至2度，大台北地區、基隆北海岸與東部地區高溫約30至32度，其他地區高溫約33至35度，低溫約25、26度。

此外，強陣風方面，嘉義以北、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼沿海空曠地區易有9至10級強陣風，海面風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

今（4日）夜為中秋夜，但受東北季風影響，北部、東部陰雨綿綿，月亮露臉機率較低；桃園以南的中南部，天氣較為穩定，月亮露臉機率較高。（記者張忠義攝）

明日東北季風減弱，北部、東北部氣溫預計會回升約1至2度，大台北地區、基隆北海岸與東部地區高溫約30至32度，其他地區高溫約33至35度，低溫約25、26度。（圖擷自中央氣象局）

明日台灣紫外線預報。（圖擷自中央氣象局）