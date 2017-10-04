三位低溫電顯先驅獲諾獎 突破分子生物學研究限制

2017年諾貝爾化學獎由3位低溫電子顯微鏡大師獲得，他們的研究成果，對後世分子生物學的研究而言非常重要。（法新社）

2017-10-04 20:54

〔記者吳柏緯／台北報導〕今年的諾貝爾化學獎由瑞士籍的Jacques Dubochet、美國籍的Joachim Frank和英國籍的Richard Henderson共同獲獎，表彰三人在「低溫電子顯微鏡下的顯像技術」領域的突破性研究。由於這三人被視為是這個領域的先行者，得獎消息一出，國內學者大讚「實至名歸」。

研究低溫電子顯微鏡長達30多年的中研院化學所副研究員章為皓指出，光學顯微鏡的解析度約2奈米，可以看得到蛋白質在細胞中的位置；電子顯微鏡的解析度可達0.3至0.25奈米，不只可以看到蛋白質，還可以看見裡面的結構，因此對於分子生物學的研究而言非常重要。

章為皓說明，現在的低溫電子顯微鏡技術研究生物樣品，不但可以具有二維晶體結構，也可以是非晶體的玻璃態樣本，在約零下180度的環境維持它的原態，不但能減少輻射傷害也能更精準的觀察。且對於樣品的分子量沒有限制，更可使透過運算將原本二維的拍攝資料重建成三維模型，突破過往的限制。

章為皓指出，而這一切都仰賴這三位學者提出的研究成果，對於後世發展分子生物學研究有很大的貢獻。

Jacques Dubochet提出用液態乙烷冷凍蛋白質製成玻璃態研究樣品的方法，該方式突破了過往樣品只能以結晶方式呈現的限制，使研究樣品更加接近真實生活的狀態；Joachim Frank提出三維重建的演算方式，將顯微鏡投出的大量二維影像透過分析、比對等方式，重建成三維模型，幫助研究者觀察；Richard Henderson曾在1995年大膽預言，只要在技術成熟，即便不是呈現結晶態的樣品，其中的原子也能被低溫電子顯微鏡觀察。而他也投入研究改善低溫電子顯微鏡成像解析度的算則。

諾貝爾委員會在頒發化學獎時特別強調，「低溫電子顯微鏡下的顯像技術」能將生物分子凍結以保持其自然狀態，不需使用染料或定色劑，用來研究細胞結構、病毒和蛋白質的最微小細節。

目前低溫電子顯微鏡技術的應用非常廣泛包括病毒、膜蛋白、細胞蛋白等，更在2015年被自然期刊選為「年度技術」。