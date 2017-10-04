反墾丁轉運站設大灣 居民「快閃」盼留草地賞月

2017-10-04 20:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府與中央預計在墾丁大街前端大灣遊憩區設置「墾丁轉運站」，不少居民擔心破壞當地美麗海景草地疑慮，希望縣府另外選址，今利用中秋節在大灣「快閃」遊行，疾呼「要草地賞月、不要轉運毀滅」，屏縣府城鄉處解釋，轉運站並非全數水泥化鋪面，未來仍有充分草地空間，民眾不必擔心。

來自恆春、車城及墾丁地區的民眾，一早在大灣遊憩區拉起「要草地賞月、不要轉運毀滅」、「要海景大草皮、不要轉運吵炒地皮」的布條，頭上綁著「抗議」頭巾，在縣府預定設置墾丁轉運站的草地上大聲抗議，隨即繞行遊憩區至墾丁大街路旁，過程不到十分鐘的「快閃」行動，吸引不少國內外遊客好奇詢問。

發起活動的墾丁居民蔡正榮等人表示，大灣遊憩區美麗的海景及草皮，非常適合賞月、觀星或散步，但縣府竟想把美麗草皮變成客運站及柏油路轉運站，特別選在中秋節「快閃」凸顯政策荒謬，希望縣府另覓地點，保留墾丁大街可貴的美麗海景草地。

參與「快閃」的恆春律師張怡強調，大灣設置轉運站應針對預定地辦理用地變更，但國家公園通盤檢討草案，卻僅針對管理服務站用地新增候車亭功能，有規避國家公園計畫委員會審查之嫌；營建署週五將召開第一次墾丁通盤檢討會議，應將此案列入重要議案討論從嚴審查。

不滿的居民們也指出，墾丁大街轉運站號稱可紓解墾丁交通，規劃經費數百萬，是否亦知道轉運站蓋在墾丁大街口，塞車只會更嚴重，根本不可能解決墾丁的交通問題。

對於居民的不滿意見，屏縣府城鄉處交通科表示，轉運站計畫需配合國家公園計畫的土地管理規定，設計也會保留多數草地，不會全改為水泥、柏油路面，車輛也只是進站接客人，不會長留怠速排碳或影響交通，目前基本設計已經完成，接下來將近行水保及山坡地計畫審查，「未來賞海景或草地賞月都沒問題。」

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