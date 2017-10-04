社會有溫情！單親媽陷困境 癌男媒介學烤地瓜謀生計

患有憂鬱症的單親媽媽張曉君得到人安基金會輔導學會烤地瓜擺攤謀生。（記者王俊忠攝）

2017-10-04 20:22

〔記者王俊忠／台南報導〕身障人惜身障人！身罹膀胱癌的中年男雷庭禎在網路結識患有憂鬱症的單親媽媽張曉君，雷庭禎得知張女病症、行動較慢，婚姻不順遂；工作也難找、失業多時，他媒介張女到人安基金會學烤地瓜，學成後在南區健康路、府連路口擺攤，希望以此自力更生也盼望過往民眾給她活下去的力量。

原本從事保全工作的雷庭禎十餘年前罹患膀胱癌，手術後迄今需隨身背尿袋，他與有些精神障礙的妻子在人安基金會輔導下學會烤地瓜自力更生，平時都在東區中華東路與崇明路口的銀行前人行道擺攤，他有空也常關心身心障礙與弱勢族群，會送烤地瓜給身障團體。

雷庭禎表示，今年5月間在網路上結識患有憂鬱症的張曉君，得知張女生活與工作陷入困境，他就介紹她到人安基金會接受輔導學烤地瓜技能，並取得營生設備，8月間覓得位在南區健康路與府連路口的竹溪里入口廣場點，希望這處好望角能為張女工作帶來生機。

張曉君感謝雷先生大力幫忙，她說，因為婚姻不順遂、與丈夫離婚，多年前也罹患憂鬱症，過去一直從事會計工作，前年曾長期失業、一直找不到工作，萌生強烈尋短念頭、一度絕食，後來性命被救回來，目前都有定期回診、吃藥，學會烤地瓜後，於每週一到週五的上午10點至下午4點，都在南區竹溪里入口意象廣場處擺攤，期待這份學釣魚技能、不依賴他人的理念能獲得社會大眾認同。