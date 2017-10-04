中秋節烤肉要注意！ PM2.5最高飆破百倍

中秋夜雖然天公不作美，但民眾仍在河濱公園橋下烤肉過節。（記者方賓照攝）

2017-10-04 19:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕很多民眾在中秋節會烤肉，尤其今年中秋與國慶連假緊密相連，勢必有更多烤肉活動，但烤肉除了增加許多一次性垃圾，產生的PM2.5及PM10，最高可以狂升到7倍至百倍之多，對民眾呼吸道及肺部健康影響甚鉅，增添罹癌可能。

中秋或者其他假期，民眾揪團烤肉已經非常常見，有的為體驗團聚氛圍及烤肉樂趣，選擇在自家門口或頂樓來個BBQ，缺點是需花費較多時間準備食材，不過可以不受用餐時間限制，戶外又通風；而有的民眾則怕麻煩，選擇到燒烤店報到，省時省力但通風程度不及戶外。

但無論哪一種形式，烤肉都會造成空氣汙染，根據台大過往針對燒烤店的研究，烤肉滲出的油脂滴到燃燒中的木炭時，PM2.5從每公斤14至454毫克增加到4065毫克，PM10則從每公斤32至562毫克提高到4800毫克，幾乎飆升百倍，且伴隨各種致癌物甲醛、苯、乙醛等汙染物質的產生。

就算是在戶外，環保署在大甲媽祖遶境時，曾以移動式微型感測器跟著隊伍監測，也監測到在開放空間的香腸攤，PM2.5濃度可以高達每立方公尺300多微克，距離紫爆71微克，也有5倍之多，對健康有威脅。