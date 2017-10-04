與花博相輝映 中市府打造8處小花海

配合台中世界花博到來，市府將打造8處具在地特色的小花海。（台中市政府提供）

2017-10-04 19:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市明年將舉辦世界花卉博覽會，市府為了讓全市各區都有花姿綻放，特別規劃8個具在地特色的綠廊景觀工程小花海。建設局今天表示，每個地點的小花海，將根據在地環境設計出不同的花海，呈現豐富景觀視野，各具特色。

市府指出，具在地特色的綠廊景觀工程小花海，由於占地至少要1公頃以上才能呈現良好效果，因此選擇包括東區代管干城國有地、烏日區自治公園、北屯區和平段121地號國有閒置土地（靠近大坑公園）、太平區鄰近921震災紀念公園、霧峰區丁台社區國道三號高架路段橋下、大里區公園用地、清水區鰲峰山市鎮公園、大甲區中山公園等地進行建置。

上述工程預計12月發包，明年3月完工，保固1年，種植季節性植物，包括一串紅、夏槿、波斯菊等，依季節約每3個月更換花草；而花海中植栽一半以上會以常年生的灌木為主，花博結束後將持續保留。

對於花海的規劃，建設局提到，選址地點有不少處為公園，包括烏日區自治公園、太平區鄰近921震災紀念公園、清水區鰲峰山市鎮公園及大甲區中山公園，整體以休憩地點作為規劃，因此將人行步道動線納入其中，盼讓民眾更親近花海，也能近距離欣賞美景。

建設局強調，每個地點的小花海，均各具特色，目前基本設計已核定，規劃公司正提出各項方案籌辦中，將根據在地環境設計出不同的花海，呈現豐富景觀視野。