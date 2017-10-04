中秋平溪天燈節 15呎主燈宛如明月高掛山城

首度在中秋節登場的平溪天燈節，15呎高的中秋限定版月亮主燈升空時引起轟動，宛如明月高掛山城。（記者黃耀徵攝）

2017-10-04 19:16

〔記者林欣漢／新北報導〕首度在中秋節登場的平溪天燈節，雖然受到連綿雨勢影響看不到月亮，還有天燈施放失敗掛在樹梢或未升空就燒毀，仍澆不熄遊客的熱情和期待，15呎高的中秋限定版月亮主燈升空時更引起轟動，宛如取代明月高掛山城，現場驚呼聲不斷。

主辦單位今晚準備800盞天燈供民眾免費施放，有民眾下午2點就到場等候，將「花好月圓，月圓人團圓」、「老公公司加薪」、「健康漂亮」等對未來的心願及祝福，全寫在天燈上，還有泰國遊客用泰文寫下「我愛泰皇」，隨著天燈冉冉升上天際點亮夜空，現場尖叫歡呼聲不斷，彷彿願望都實現了，場面溫馨也充滿中秋團圓氣氛。

新北市長朱立倫偕同美國在台協會（AIT）處長梅健華等人，分別在限定版月亮造型主燈寫下「圓滿幸福」、「天下太平」，祈求闔家團圓、世界和平，歐洲經貿辦事處Madeleine Majorenko寫下「Eternal love and peace for Taiwan」，祝福愛與和平永駐台灣。

朱立倫表示，「新北市平溪天燈節」邁入第19個年頭，是能讓全世界看見台灣的經典節慶活動，曾獲國家地理雜誌推薦為「全球10大最佳冬季旅遊」之一，每年吸引無數國內外遊客造訪，今年除了2月的元宵節場次，也首度在中秋節舉辦，邀國內外遊客體驗傳統天燈文化之美。

市府表示，平溪天燈節近年逐漸轉型，規劃結合在地深度遊程導覽及好行套票等豐富的遊憩選擇，希望藉由天燈施放同時，提升當地週邊的觀光價值，將平溪打造成無論何時造訪，都能擁有深度體驗的觀光基地。

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新北市政府4日舉行「2017新北市平溪天燈節—中秋場」，上百盞天燈同時升起，在高15呎的月亮造型主燈帶領下升上夜空，點亮平溪。（記者黃耀徵攝）

中秋節登場的平溪天燈節。（記者黃耀徵攝）

中秋節登場的平溪天燈節。（記者黃耀徵攝）