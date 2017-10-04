中秋送暖藥癮者 南市府供物資媒合就業

毒防中心為藥癮者提供就業資訊，盡快重返社會。（記者邱灝唐翻攝）

2017-10-04 19:28

〔記者邱灝唐／台南報導〕中秋佳節一向是慶祝團圓的日子，不過許多藥癮者卻讓家庭破碎。台南市政府毒品防制中心為了讓更生人能夠重返社會，除了祭出媒合就業、協助經濟等措施之外，昨日也配合民間團體發給愛心物資及義剪，讓大家都能暖心過中秋。

台南一名張姓奶奶是3名藥癮者的母親，大兒子現在不知身在何處，另2名兒子則是入監服刑，家中的重擔全部落在18歲、從事服務業的孫子上，她感嘆兒子不學好，也心疼孫子的前途被拖累。對此，毒防中心表示，類似的情況層出不窮，但不是每件個案都是如此。

藥癮者小陳（化名）說，他年輕的時候不會想，因好奇誤觸毒品，幾次出入監獄讓母親相當傷心，之後發生重大車禍，仍受到母親不離不棄的照顧，才讓他悔悟這些年並未盡人子的本分，於是下定決心要戒毒，目前也在毒防中心和親情的陪伴下，努力脫離毒品的泥淖。

毒防中心表示，許多藥癮者只要獲得外界的支持就能順利戒毒，因此中心除了提供就業、經濟、法律等問題的協助作為後盾，中秋節時也連結公部門、民間團體及地方廟宇提供關懷物資、就業資訊及免費義剪，讓藥癮者及其家屬能夠暖心過中秋。