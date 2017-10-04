佳節慶團圓 台北101點燈賀中秋快樂

台北101大樓4日晚上在外牆跑馬燈打上中秋節快樂，與民眾共度佳節。（記者方賓照攝）

2017-10-04 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日正逢中秋佳節，台北101為歡慶月圓人團圓，於晚間在大樓用LED螢幕上播放中英文「中秋快樂」字樣，眉燈也會同步改為紅色。

今天雖是中秋節，但受東北風帶來明顯雨勢，全台不少地區發布豪雨和大雨特報，台灣北部和東部也都無緣賞月，不過台北101為慶祝佳節到來，仍自今晚日落起（約晚間6點）在外牆跑馬燈打上中秋節快樂，大樓眉燈也改為喜氣紅色，與民眾一起共度佳節。

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