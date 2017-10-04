空軍賀中秋「如明月守護領空」 網友讚有Fu

中秋佳節，空軍司令部也在臉書上貼出一張E-2K預警機與月亮的攝影照片，讓網友大讚有Fu。（翻攝自臉書）

2017-10-04 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕中秋佳節，空軍司令部也在臉書上貼出一張E-2K預警機與月亮的攝影照片，讓網友大讚有Fu。

空軍司令部臉書專頁上提到，今天仍一如往常進行飛行，中秋佳節空軍也如明月一般守護領空。其中兩張E-2K預警機在基地內和空中的美照，皆為空軍內部人員莊富元拍攝。

網友除了互相道賀中秋快樂、感謝空軍，也讚嘆「照片拍得太美了吧！」