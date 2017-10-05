台下十年功！布袋戲棚畫師一筆一畫都是堅持

2017-10-05 07:30

〔記者武純淳／雲林報導〕布袋戲，是老一輩人深刻的回憶之一，在年輕人眼中更是新奇的傳統技藝，但布袋戲臺前的布景，又是如何製作的呢？原來在這背後有布景畫師的堅持，才成就了這些精美的布景。

雲林是布袋戲的故鄉，因此雲嘉一帶誕生的戲劇布景畫師數量不少。戲劇布景畫工分成「朝陽派」與「良雄派」，畫師陳明山小時候因家道中落，14歲斷了學業，想學得一技之長幫助家計，輾轉應徵上布景學徒，師承朝陽派畫師張錦濤，花4年時間自我鍛鍊。

他回想自己做學徒時，為了畫畫得每天睡在工作室地上，沒錢吃飯只能猛灌水餵飽自己，只為了將來有一天能出師賺錢，布袋戲偶也成為他的最佳玩伴，朝陽派畫風精緻、慢工出細活，注重配色與細節上的變化，動作自然快不得，每天跟水泥漆或顏料為伍，搞得全身髒兮兮，但他一點都不以為苦，反而樂在其中，尤其在做好架構、塗上色彩完工，布袋戲棚布幕拉開，眾人那種期盼的神情，讓他的辛苦總在一瞬間消逝，又有畫下去的動力。

但戲劇布景畫師也並非人人都可做，薪水不多、要天天作畫還得要有天分，但後天更要努力，半途而廢的人很多，陳明山說，因為他自小就喜愛諸葛四郎等英雄人物，對民間或歷史故事如數家珍，自己也喜歡在月曆紙背面畫畫，處女座的他更是要求完美，基本舞台大小約一丈六，別人製作約一週，他要花兩倍甚至三倍時間才能完成，以中央透視手法耗時費工，布景價格雖比別人高，但也有老客人願意等候，例如大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、關渡與高雄各地宮廟，都希望能由明山師傅出馬製作，就是要讓自己宮廟邀請的布袋戲上演時，能獲得滿堂喝采。

即使現在的時代變遷，看戲的人口少了許多，但只要還有人願意看戲，師傅們就會繼續畫下去，畫師筆下戲偶舞臺威風凜凜，要讓一場場好戲，輪番上場！