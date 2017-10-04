蘇花改、大南澳陸橋禁行機車 公路總局解釋原因

2017-10-04 17:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕被視為蘇花改通車後瓶頸路段之一的大南澳陸橋，本月1日通車，但該橋末端銜接蘇花改，暫不開放機車通行，引起機車騎士不滿，在臉書揪團揚言要在蘇花改通車當天路過「剪綵」，對此，公路總局今出面回應，指當時蘇花改環評考量長隧道對人體影響才禁行機車，而陸橋後續開放與否，已組成專案會議，日後再充分評估。

蘇花改分成蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水3個施工路段，合計38.8公里，含8座總計24.5公里長隧道，其中，觀音及鼓風2隧道經由鼓音橋連接，總長12.6公里，僅次於雪隧的12.9公里，是全國第2長公路隧道。

但屬於省道等級的蘇花改，卻全線禁止機車通行，連銜接蘇花改武塔隧道的大南澳陸橋，也暫時禁行機車，引發機車族不滿，在網路上怒批「公路總局歧視」，「同樣有繳稅，為何不能騎？」

公路總局今發布新聞稿表示，大南澳陸橋雖是省道一部分，但末端銜接蘇花改，且蘇花改部分路段有長隧道，當時環評書內容就考量長隧道通風及熱度問題，僅開放汽車通行。

公路總局解釋，蘇花改設計能承受熱釋放率100mw（雪隧為30mw）。因此一但發生火災，消防系統會啟動以壓制熱釋放率於20mw以下；此時，因煙囪效應產生高熱蒸氣，會導致騎士傷亡，這也就是蘇花改A段、B段及C1標長隧道不開放的原因。

公路總局強調，蘇花改工程完工通車，日後是否開放機車通行，還有許多技術因素與安全考量必須進行討論，希望外界給予時間研議。