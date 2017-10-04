單車插畫家走讀新疆藝術遊學 帶回滿滿驚喜

插畫家張真輔單車走讀新疆，結束一個月行程帶回滿滿驚喜。（記者廖淑玲攝）

2017-10-04 16:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕插畫家張真輔單車走讀新疆，結束1個月行程帶回滿滿驚喜，完成「小村畫家藝術遊學新疆」插畫作品，用畫筆生動活潑的紀錄新疆點滴，和讀者分享當地人情風俗及特有生活文化，讓人拍案叫絕。

單車走讀世界，雲林故事館駐館藝術家張真輔經常騎著單車拜訪世界，一方面收集更多人、事、物的故事，也利用他的畫筆沿途紀錄，帶回更多故事回到台灣和大家分享。

張真輔說，在新疆白日很長擁有很多時間，遊客在此可以漫步老城，看著老人喝茶、男人打鐵、孩子戲遊及帶著各式花色頭巾的女人，可到百年老茶館坐坐，路上找家小館吃丸子麵線配烤肉……街景繽紛。

途經一家賣蜂蜜與茶的舖子，試吃老闆給的玫瑰蜜與蜂蜜，竟然臉麻還肚子攪痛，狂喝水才壓下來，果然美景的背後是煎熬；到了茶館，有人彈奏樂器，點了壺伊朗水果茶還附上黃澄澄的冰糖很好喝，結果卻得了腸胃型感冒狂拉肚子，行車到海拔4500公尺高的紅旗拉甫口岸又出現高原反應，頭痛不已又上吐下瀉，再多美景也無心賞，還好下了山就復活。

諸多的遭遇讓張真輔對新疆留下深刻印象，回國後完成精彩的畫作，尤其此行第一天要出門，直到了機場才發現忘帶護照，未出國門就上演十萬火急的驚魂記，不忘用插畫自我調侃，值得讀者細細品味跟著他到「西域」一遊。