高雄機場旅客年成長近200百萬 民航局擬擴建航廈

2017-10-04 16:23

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄國際機場旅客人數4年內增加193萬9千多人，民航局規劃拓建因應逐年飽和現狀。

民航局配合南向政策，於今年調降高雄機場國際航線2成降落費，亞洲地區旅客持續增加，交通部資料顯示，今年8月，東南亞國家來台旅客為13萬6896人，與去年同期10萬3150人相較，成長32.72%，多家廉航平均載客率達8成，旅界人士分析，東南亞國家飛到高雄比桃園近，機票便宜，「南進南出」遊程較划算。

立委李昆澤表示，高雄機場於2012年旅客人數為319萬3327人，2016年為513萬2957人，成長率超過6成，而國際航廈每年可容納609萬人次，預估數年後容量不足，相對來說，國內線航廈使用率偏低，需有改建規劃方向。

民航局長林國顯說，目前已完成「高雄國際機場2035年整體規劃案」，規劃拆除國內航廈，與現有國際航廈連接成共用大航廈，所需經費約新台幣200億元，此計畫交通部已審查完畢，等行政院核定後會馬上推動，明年先做國內航廈整建環評及規劃設計。

依規劃案推估，2035年高雄機場國際旅客人數達750萬人次，現有航廈不足使用，將先拆除國內航廈並維持國際航機正常起降，以「半半施工模式（一半施工一半正常運作）」施工，設計採「機場園區」概念，連帶設計商場並規劃交通，帶動周邊土地利用及都市發展。