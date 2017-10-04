中秋節「謝樹禮肥」 后里澤民大樟公「進補」

后里「澤民大樟公」樹冠直徑超過24公尺，綠意盎然。（記者歐素美攝）

2017-10-04 16:27

〔記者歐素美／台中報導〕台灣老樹救援協會認養后里月眉大樟公，今天中秋節特別舉辦「謝樹禮肥」活動，發動民眾為老樹施有機肥，並請來掌中戲大師王金匙演出布袋戲酬神。

后里月眉的千年老樟樹又稱「澤民大樟公」，因樹身生苔、樹勢病弱，兩年前獲台灣老樹救援協會認養，經中興大學樹醫劉啟東團隊細心照料，逐漸恢復健康，大樟公福德祠也香火鼎盛。

相傳農曆8月15日是土地公生日，台灣老樹救援協會特別於中秋節舉辦「謝樹禮肥」活動，發動民眾在老樹根部及地面灑下有機肥，祈求大樟公繼續庇蔭地方。

台灣老樹救援協會理事長吳春山說，老樹也需要養分，90天發酵的有機肥，是老樹最好的「補藥」，後續將改善樹幹鋼構支撐架，增設緩衝設施。澤民大樟公樹冠直徑超過24公尺，葉量多，老葉、熟葉及嫩葉並存，生機盎然。

台灣老樹救援協會前身為扶輪救樹志工團，後由台中中興、南屯扶輪社發起成立，至今已救護五福臨門神木、集集大樟樹、后里澤民大樟公及中、小學校樹計300餘棵。執行長許叔蓀說，目前會員約100多人，年繳會費1200元，理事長吳春山並動用人脈募款，作為救樹經費。