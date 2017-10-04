醫病》七旬翁沒咀嚼吞下肚 鵝肉卡食道

肝膽腸胃科主任何明印醫師說明患者食道卡鵝肉情形。（記者李忠憲攝）

2017-10-04 16:12

〔記者李忠憲／台中報導〕7旬林姓老翁沒了牙齒，他日前不顧家人勸阻，吃下1塊4公分乘以2公分大的美味鵝肉，沒咀嚼就直接下肚。結果鵝肉卡在他的食道並且壓迫到氣管，讓他頻頻咳嗽、呼吸不順。醫師先做X光檢查未查出異樣，轉透過胃鏡檢查才發現鵝肉好端端地在老翁食道上，夾出後才讓狀況解除。

衛福部豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，患者本身已經沒有牙齒，整塊鵝肉更是完整卡在食道裡，研判他沒有慢慢將鵝肉咬碎，咬沒幾口後就將它吞下去。氣管遭鵝肉壓迫，讓他覺得氧氣不夠，頻頻吸氣，並有躁動不安情形。

何明印說，鵝肉肉質偏硬，如果沒有好好咀嚼，硬吞易卡在食道導致呼吸不順暢。因肉屬於軟組織，在X光下看不清楚，除非鵝肉還有骨頭，才能察覺。學理上，如果食物卡太久會造成局部缺血、食道破掉出血情況，不可輕忽。

他表示，常發生異物卡食道的多以沒有牙齒的老年人居多，另外慢性十二指腸潰瘍導致變形與狹窄的病人，比較容易導致異物或食團卡在胃內。他提醒民眾，咀嚼食物時一定要細嚼慢嚥，才能減少異物卡在食道、甚至引起氣管壓迫，導致呼吸困難情形發生。