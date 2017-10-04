力勤賣過期冷凍肉 台中衛生局再罰1032萬

衛生局今年五月封存力勤問題肉品。（衛生局提供）

2017-10-04 15:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名進口肉品業者力勤農產公司賣過期冷凍肉被檢舉挨重罰1200萬，並移送地檢署，但不符處分訴願成功，罰單在8月撤銷，衛生局今天公布再罰1032萬，也針對力勤業者梁俊仁擅於利用旗下3家進口肉品公司，以不同公司名義進口、銷售肉品手法，加強稽查、抽驗逾20次，目前未有不法，仍會加強稽查。

力勤賣過期冷凍肉曾挨罰1200萬 訴願成功被撤銷

衛生局說明，衛生局再罰力勤金額1032萬，仍重罰超過千萬，是訴願委員會判決書意見、中央裁罰標準內容，再依其資本額、銷售量和金額、違規次數和商品、流往外縣市，且有故意違規等重大情事等做裁罰標準，上月開會後決定裁罰，明天將寄出裁決書，力勤近日就會收到。

力勤今年5月間被查獲違法販賣逾期冷凍肉，衛生局封存問題肉品1萬5千公斤，依查獲貯存、販賣食逾期者開出1200萬元罰鍰，後來傳出業者梁俊仁仍以旗下兆基冷凍公司名義，進口一批含有瘦肉精的冷凍豬腳，在邊境查驗時查獲並於近日銷毀，未流入市面。

對於外界質疑衛生局查獲力勤重大食安事未勒令停業，造成進口瘦肉精猪事件，衛生局指出，梁俊仁除了擔任力勤負責人，也是兆基、兆烽等企業負責人，過去也曾成立兆強行公司，擅於利用不同公司名義進口、銷售肉品，僅勒令力勤停業不能釜底抽薪，因此以人追公司，以梁俊仁為中心，加強查緝名下所有公司的食品衛生。

衛生局食藥科長傅瓊慧說，今年5月以來已稽查相關公司、冷凍庫21次，並抽驗產品送驗，也發函食藥署建請中央加強力勤等相關公司邊境抽驗，衛生局也配合後續追蹤稽查，若再查獲販賣不合格食物，絕對重罰，強調維護食安的決心沒有改變。

衛生局也補充梁俊仁兼任兆基冷凍公司、兆烽企業負責人，而兆基冷凍的前身為奇葳食品，於105年7月6日改名，並由梁俊仁妻子王雅倫擔任負責人；另外，梁俊仁也在105年4月1日成立兆強行，擔任負責人，又在今年6月3日歇業，力勤相關企業與變動，衛生局會密切掌握，並列入定期加強稽查對象、追蹤列管。