曾是台灣社造典範 白米木屐村圖轉型留下旅客的心

木屐館未來也將成為工作坊，提供年輕創作者進駐使用。（記者張議晨攝）

2017-10-04 15:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳鎮的白米木屐村曾是社區營造典範之一，但近年受到觀光工廠影響，競爭者眾，觀光人次逐年下滑，為圖轉型，去年起將社區老屋再造，齊心完成「木益客棧」，今天正式營運，白米社區發展協會說，客棧將是社區轉型及年輕化的「基地」，留下旅客的心。

白米社區以「木屐」聞名，雪山隧道通車後首年，觀光人次曾達18萬人潮高峰，但近年隨宜蘭觀光工廠林立、國道塞車問題難解，加上當年投入社造的居民，頭髮漸漸蒼白，木屐村也碰上老化及競爭危機。

社區發展協會理事長鄒金玉坦言，木屐村觀光人次從18萬、16萬逐年下滑，去年甚至不到4萬人，激起社區危機意識。

6年前社區裡1位居民有意脫手房屋，於是白米社區集資先行買下，但一直苦無改建經費，直到去年，鄒金玉與幾位好友「募股」，籌得經費後才終於展開改建。

老屋在眾人齊心下，改建成「木益客棧」，今天正式啟用，二樓作為背包客使用，一樓則提供遊客點心、飲品，讓旅人獲得短暫喘息。而既有的木屐館，也將用於工作坊，提供年輕創作者進駐。

除此之外，白米社區近年在水保局、縣政府幫助下，也結合鄰近猴猴坑溪，推動生態旅遊。鄒金玉說，社區北方有1.5公頃土地，將開放種米，讓民眾到社區「留下白米種下生機」。

一旁蘇花改工程進入尾聲，車流將直接經蘇澳隧道往東澳，但白米社區反將蘇花改的「危機」變為「轉機」，成功爭取到蘇花改工程回饋，將高架橋下方路段作為自行車道，讓工程加快宜花交通往來同時，也能保有蘇澳慢活的特色。

鄒金玉說，白米社區營造已進入第3代，希望木益客棧及社區新貌，能成為年輕人返鄉的夢想基地，也是社區力圖轉型的起點。