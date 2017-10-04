賞月要有好眼力 屏東秋節為民眾篩檢視力

2017-10-04 15:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年10月的第2個星期四為世界視覺日，屏東縣衛生局今天（4日）提前在屏東市環球購物中心舉辦「打倒惡視力 視界更美麗」宣導活動。

活動除倡議保護視力以外，現場有Clover幸運草劇團應中秋賞月需要好視力為背景的短劇表演，並運用LCIF國際獅子會贈送給衛生局的驗光儀，由李氏聯合診所張璟育醫師免費為民眾做視力保健檢查及諮詢服務。

屏東縣衛生局代理李佳芳表示，學齡前的孩童在老一輩的育兒經驗是七坐八爬，但現在更流行一句話「七坐八爬九滑」，反映出小寶貝早早就開始接觸3C產品，人們現在的日常生活脫離不了數位裝置，但過度依賴數位產品已衍生出視力的健康問題，視力保健應從小開始，父母要以身作則減少3C產品使用，多走出戶外才對。

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌醫師是衛生福利部國民健康署視力保健計畫主持人，他表示，高度近視導致的黃斑部病變已成為台灣失明人口不可逆的第一位失明原因，學童一旦有視力問題家長常有佩戴眼鏡就是治療近視的錯誤觀念，事實上保健預防更為重要；也因此，他相當重視自己2個孩子的視力，現在就讀高中的老大僅1眼近視100度，國中生老二維持1.0以上的視力。現場他也贈送自己的出書「孩子可以不近視」10本做為現場有獎徵答禮物，活動吸引館內外許多民眾觀賞與搶答。