女力崛起 台灣女性政經參與創新高

2016年台灣除了誕生首位女性總統外，女性的參政比率也創下近年新高。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-04 14:45

〔記者吳柏緯／台北報導〕女力崛起！台灣去年不但選出了第一位女性元首，且22.02%的政務人員與17.98%的民選首長由女性擔任，不但比率創下歷年新高，與2006年相比均成長近一倍，顯示女性對於國家的政經政策的影響力漸增。

勞動部表示，近10年來我國女性在政經參與情況優於同處亞洲的日本、韓國，不過與歐美主要國家相比，仍有成長空間。

根據勞動部公布的2016年台灣女性政經參與概況，去年台灣的民意代表、主管及經理人員共38.1萬人，其中男性占73.23%、女性占26.77%，雖然女性占比低於男性，但比2006年女性占17.92%，大幅增加近9個百分點。

去年擔任專技人員的女性總計175.2 萬人，投身工業類別者約有33.1萬人；在服務業任職則有141.8萬人。總體與10年前45.11%相比，成長了6.15個百分點。

2016年台灣除了誕生首位女性總統外，女性的參政比率也創下近年新高。民選首長女性比率達17.98%；政務人員女性比率從2006年12.37%上升至2016年的22.02%；簡任高階官員女性比率，也由2006年的19.98%成長至2016年31.79%。

進一步分析2016年主要國家就業者擔任「民意代表、主管及經理人員」女性的比率以美國占43.8%最高，其次為瑞典39.2%。台灣為26.8%，雖低於歐美主要國家，但仍高於日本的12.9%、韓國的9.7%。