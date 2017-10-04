中秋無連假沒塞 國慶連假國5恐塞爆

2017-10-04 14:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］今天中秋節因非連假，國道5號車流僅較平日略多，駕駛人一路順暢，國道高速公路局指出，中秋連假車流不多，預估沒有在中秋節出遊、返鄉的車潮，將集中在長達4天的國慶連假湧現，依往年經驗單日雙向將有6.9萬輛次的車流，屆時國5車流勢必爆量，呼籲用路人注意。

國5每逢連假必塞，但今年中秋節是周3，不是連假，加上天氣陰雨，車流並不多，用路人在白天行駛國道5號，1小時即可抵達宜蘭或台北，上午南下車流略多，時速約維持在70公里，北上到下午開始增加。

高公局坪林行控中心指出，往年國道5號春節期間車流最多，清明假期部分，因為現在用路人塞車塞怕，會選擇提前掃墓，車流有點分散，過去以往清明節國5南北向動輒1天8萬輛次已不多見，中秋節如果是連假，其實車流量也跟一般假日差不多。

坪林行控中心預估，國慶日是4天連假，國5車流狀況將與3天連假不同，第1、2天是南下返鄉的旅次，第3、4是旅遊與北返旅次重疊，預估9日連假第3天車流最多。

坪林行控中心提醒，由於中秋沒連假，返鄉跟出遊的車流恐在國慶連假湧現，國慶4天連假南下高乘載是第1、2天，時間是上午7點到中午12點時；北上高乘載是連假第後3天，時間是下午3點至晚間8點；另外，今年南下高乘載是南港系統與石碇入口，首次沒有坪林，用意是讓車輛未滿3人的用路人可從新店經台9到坪林走國5，達到分流的目的。

依歷年4天連假國道5號車流量統計，單日雙向交通量預估達6.9萬輛次，恐將出現壅塞情形，本次國慶連假車流量料將高於歷次國慶，建議民眾多利用大眾運輸工具，紓解國5車流。