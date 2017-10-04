汰換二行程機車 中市再加碼2千萬元

台中市今年補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，經費即將用罄，現在再加碼2000萬元，鼓勵市民汰換。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-04 14:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市二行程機車有15萬輛，污染遠大於四行程機車和一般汽車污染，今年補助市民7100萬汰換二行程機車及新購電動二輪車（機車、自行車），經費即將用罄，現在再加碼2000萬，鼓勵市民汰換，讓環境更環保清新。

環保局指出，今年純淘汰二行程機車申請數量約2萬3000輛，汰舊換購和新購電動機車約1700輛、電動機車約300輛，加上新申請補助件數近4000件，民眾申請踴躍，補助經費使用超過9成，市府與中央將合力再加碼2千萬元經費補助，鼓勵更多民眾汰換二行程機車。

現在申請二行程機車汰舊換並新購電動機車，最高可補助3萬2000元、汰舊新購電動自行車最高補助1萬元、純淘汰二行程機車獎勵金為3000元，詳情可查詢環保「台中ㄅㄨㄅㄨ網」。

環保局長白智榮指出，全市空污PM2.5來源的機車及汽柴油車占了27％污染量，而台中市機車約167萬輛，二行程機車約占1成，卻污染嚴重許多，二行程機車屬早期生產機車，引擎室中汽油混添機油燃燒，其污染遠大於四行程機車與一般汽車，其中碳氫化合物（HC）污染量，二行程機車平均檢驗結果為四行程機車的17倍，一氧化碳（CO）量約為2倍，是造成空污的元兇之一。

以目前申請補助「純淘汰」及「汰換二行程機車購買電動二輪車」約2萬5千輛推估空污減量可每年減少PM2.510公噸、氮氧化合物5.3公噸，非甲烷總烴132.5公噸，減碳量為7062公噸，等同於種植46萬株樹木，或3.5座台中都會公園的固碳量。

除淘汰二行程機車，環保局也積極打造低污染交通友善環境，在全市設置217站電動汽車充電站及403站電動二輪車充電站，全市電動機車從104年3868輛增加至目前8186輛。