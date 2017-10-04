熊讚在美國華府雙橡園騎腳踏車 可愛模樣讓粉絲融化了

熊讃搭機赴美國華府，出席雙橡園活動。（圖擷自「熊讚Bravo」臉書）

2017-10-04 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕世大運吉祥物熊讚日前受聘成為台北市吉祥物後，首個國際任務就是受駐美國代表處邀請到美國華府出席雙橡園活動，為台北市做城市行銷以及宣傳2017世大運的輝煌成果。熊讚今早在臉書開直播，與網友分享騎腳踏車視察雙橡園國慶酒會彩排的情形。只見熊讚帶著一頂白色棒球帽，頂著胖嘟嘟的身體騎著腳踏車，可愛的模樣讓粉絲都融化了，就有人說「看到熊讚的大屁屁，小尾巴好可愛喔」。

熊讚隨後也PO出手扶著綠色台灣看板（上面寫I❤Taiwan字樣）的照片，並表示今天是台灣的月娘節，等等他也會在美國華府賞月，他要證明「外國的月亮沒有比台灣圓」（其實是想家、想你們了），還要粉絲們「晚上等我喔～」。

粉絲們見狀也在照片底下留言，「身手超矯健的熊讚，怎麼感覺你瘦了....」、「好棒哦！去雙橡園還能帶著~我愛台灣 真的做了最佳的榜樣!」、「想死你了熊讚 你看起來真的有累到」、「怎麼可以這麼可愛啊」、「熊讚你是台灣之光~台灣之光~台灣之光~讚讚讚~」。熊讚也在底下留言回覆粉絲，提到自己被時差給害慘了「時差太折磨熊了」。

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