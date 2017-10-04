紫南宮擲筊送金雞 17聖杯破記錄奪冠

2017-10-04 13:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮「中秋金雞文化季之擲筊送金雞」活動，今日在廟埕熱鬧登場，吸1200位民眾參加，直至中午成績才揭曉，連續5年參賽的台南市民李芳琪，最後以17個聖杯奪冠，也獲得2錢黃金、紫南宮金雞及雞年紀念套幣等價值數萬元的獎品。

今天是一年一度的中秋節，除了傳統賞月、吃月餅、柚子、烤肉以外，也是祭拜土地公得道升天的日子，以「發財金、錢母」聞名的紫南宮，供奉的主神便是土地公，「擲筊送金雞」活動，也成了廟方與信眾歡度中秋佳節的盛事。

「擲筊送金雞」的遊戲規則相當簡單、明瞭，連續3個聖杯的人便可晉級參與複賽，反之，則予以淘汰，進入複賽後，依聖杯數多寡決定名次。

今日上午8時許，活動一登場，立即吸引往來民眾駐足圍觀，加油、打氣聲也不絕於耳，但僅200人取得資格進入複賽，其中，來自台南的女子李芳琪最受注目，以打破記錄的17個聖杯獲得第1名，第2、3名聖杯數都一樣是9杯。

李芳琪說，她是從南投嫁到台南，得知紫南宮舉辦「擲筊送金雞」活動後，每年中秋節返回娘家與親友團聚之際，也都會報名參加，該活動儼然也成了她們家中秋過節的休閒娛樂之一，更開心的是，今年終於如願破蛋獲獎。

紫南宮管理委員會副主委黃新吉、常務監事莊志良表示，該活動前20名依序可獲得2錢黃金、1錢黃金、紫南宮金雞、雞年紀念套幣等不同獎品，價值多寡倒在其次，重要的是藉此與信眾交流，並祈盼在土地公庇佑下，大家都能事事如意、順心。

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