中秋烤肉多300萬件垃圾 環保署提9點環境友善建議

2017-10-04 13:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕很多民眾在中秋節會烤肉，根據臉書環保社團RE-THINK（重新思考）統計，一桌烤肉至少能製造出106件垃圾，若全台烤肉桌數以3萬桌計算，一夕之間就多出300萬件垃圾。對此環保署發起「過個低碳中秋節」的活動，民眾只要上傳低碳過節照片，就有機會抽中禮券或獲得環保綠點。

環團綠色和平在臉書發出垃圾山照片，滿是一次性垃圾的廠景讓人怵目驚心，而民眾極有可能追求一時方便，在中秋節烤肉時全都使用一次性餐具。RE-THINK（重新思考）更進一步算出，一桌烤肉可以製造106件垃圾，全台一夕間多出300萬件一次性使用垃圾，且這可能只是保守估算。

為鼓勵民眾守護環境，環保署也發起低碳友善環境照片募集活動，邀請全民響應環保，即日起至10月15日期間，民眾拍攝中秋聚會低碳新概念行動，上傳至活動網站（https://www.greenpoint.org.tw/），就有機會抽中200元禮券，共有200個名額。此外，完成參與本活動後，還可至於網站註冊並寫問卷，前500名填寫問卷者即可獲得環保綠點1000點。

環保署並提出9點過佳節，對環境友善的建議，包括「減碳」，外出賞月時，搭乘大眾交通工具或騎腳踏車；「賞月」就近至鄰近的環保示範區或低碳示範社區； 「採購」當地、當季食材，避免浪費；「自備」餐具、環保杯、購物袋等；「聚會」建議內用及慢食，避免外帶製造垃圾；吃完的柚子皮可「再利用」製成天然驅蚊劑或清洗清潔劑；「減廢」，選購商品時，避免過度包裝產品；「拒絕」烤肉架、免洗餐具杯盤及塑膠袋等一次性消費產品。