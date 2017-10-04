秋節應景？司機隧道開車剝柚子 乘客驚恐「這樣可以嗎？」

民眾從新店搭乘客運回宜蘭途中，見到司機在隧道內剝柚子卻不吃，讓整車瀰漫柚子香，因而在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，表示驚恐。（記者張議晨翻攝）

2017-10-04 13:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前陣子阿羅哈客運才因司機分心，釀成6死11傷意外，但有1名民眾日前從新店搭乘客運返回宜蘭途中，卻發現司機在隧道內大剌剌的「剝柚子」！她說，她從新店上車之後，司機先是開始吃麵包，原體諒司機可能還沒吃午餐，但是吃完麵包後，司機卻開始剝起柚子，完全不顧行車安全。

民眾提供影片來看，車輛行經隧道途中，這名司機從柚皮開始剝起，兩手肘則靠在方向盤上，雖然行車過程平穩，但因阿羅哈客運日前才出過嚴重車禍，司機剝柚子行為令錄影民眾驚恐。

「請問這樣可以？」，民眾在臉書社團「宜蘭知識+」貼出影片，她質疑，原以為司機麵包吃完就沒上，但上國五進隧道後，卻發現司機開始找東西，隨後拿出一顆柚子開始剝，讓整車瀰漫柚子香。

民眾說，原以為司機剝柚子是要吃，但是沒有，那請問他「到底開車剝柚子要幹嘛」，這樣開車真的可以？影片貼出後引起廣泛討論，有民眾說「真的很誇張！」，但也有民眾質疑，「為何危險還錄影？」、「若下去幫司機剝，結局絕對大不同。」

據了解，該名馮姓司機事發後，已被蘇澳調度站人員，帶往大都會台北總公司研擬懲處，並加強員工訓練。

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