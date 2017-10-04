《傳說對決》大台中青年盃公益賽開放報名

2017-10-04 12:50

〔記者歐素美／台中報導〕豐原國際青年商會將於12月2日起一連4個週末舉辦手遊《傳說對決》大台中青年盃公益賽，即日起開放報名至11月25日止，總獎金10萬元，參與隊伍只需繳交當月發票10張作為報名費，青商會將捐贈給慈善團體，邀大家一起來玩電競、做公益。

活動總幹事劉韋俊表示，手遊《傳說對決》大台中青年盃公益電競賽將於12月舉行，參賽隊伍每隊6名選手、1名候補，年齡從16歲到40歲，預計台中市將入選256支隊伍，共同爭奪總獎金10萬元，活動採線上報名：https://goo.gl/hJYbLJ。儘管籌備過程艱辛，期待號召更多人一起玩電競、做公益。

豐原國際青年商會表示，臺灣在世界的電競舞台處於領先地位，但傳統觀念未脫離電競等於電動的刻板印象，為了讓更多人瞭解這個即將進軍亞運的新興產業，讓學子有正確認知，特別舉辦這次《傳說對決》大台中青年盃公益賽，同時宣導拒絕毒品煙害、勿沈迷賭博性電玩，希望透過電競的力量，傳達正確的休閒娛樂，並透過蒐集發票捐贈給慈善團體方式，賦予活動的社會責任意義。

值得一提的是，聽障演說家兼小資公益網創辦人陳昆聯，獲知訊息後，主動贊助並投入公益，小資公益網並響應號召民眾一同參與。